الأعلى منذ شهرين... ارتفاع سعر الذهب في مصر والعالم

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن هذا الارتفاع يعتبر الأكبر منذ شهرين، بعد استقرار في أسعار الذهب يومي السبت والأحد.

وحققت أسعار الذهب عالميا، ارتفاعا نسبيا بعد عودة العمل للبورصات والأسواق العالمية.

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وأرجع الخبراء ارتفاع سعر الذهب إلى انخفاض الدولار الأمريكي وتراجع سندات الخزانة في بداية التداول.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.1%، محققا زيادة قدرها 9 دولار للأوقية، بينما انخفضت عقود الذهب الآجلة بنفس النسبة.

كما حقق سعر الذهب في مصر ارتفاعا ملحوظا في بداية التعاملات ليزيد سعر العيار 21 قيراطا الأكثر انتشارا، بمقدار 4 جنيهات للغرام الواحد.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في صباح اليوم الاثنين، 788.18 جنيه، بينما كان في نهاية تعاملات الأحد 784.16 جنيه.

أما سعر الذهب عيار 22، فسجل 825.71 جنيه مصري، وعيار 24 قيراط بسعر 900.77 جنيه، وسعر الذهب عيار 18 قيراط 675.58 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فحقق 6305.41 جنيه مصري.

وهو نفس السعر منذ صباح السبت، بينما سجلت الأوقية عالميا، صباح اليوم الاثنين، 1.786.40 دولار أمريكي، وكانت مساء الأحد، 1.777.29 دولار أمريكي، وهو نفس سعرها منذ صباح السبت.