ما سر انبعاث روائح كريهة من مشرحة في الخرطوم؟

دبي - محمود عبدالرازق - واتهم مسؤول في النيابة العامة هيئة الطب العدلي بالتسبب في سوء الأحوال التي وصلت إليها الجثث المجهولة الهوية في مشارح العاصمة الخرطوم، والتي بدأت في التحلل، بحسب موقع "سودان تربيون".

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ويتظاهر عشرات السودانيين جنوبي العاصمة منذ أيام، احتجاجا على "انبعاث روائح الجثامين المحفوظة في مشرحة المستشفى الأكاديمي، التي بدأت في التحلل نتيجة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي"، بحسب المصدر ذاته.

ويدور الحديث عن نحو 190 جثة، بعضها موجودة في هذه المشرحة منذ العام 2019.

وبحسب النيابة العامة، فإن "تحلل الجثث خلف سوائل كثيفة بروائح نتنة امتدت لأمتار خارج مكان المشرحة، وأن الأهالي يتأذون من هذا الوضع كثيرا دون أن تتدخل أي جهة رسمية لمعالجة الموقف".

في سياق متصل، قال مقرر لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص، أحمد سليمان، إن "سوء إدارة الطب العدلي في ولاية الخرطوم وراء ما يحدث".

وأمس الأحد، تظاهر مواطنون من ضاحيتي امتداد الدرجة الثالثة والصحافة في الخرطوم وأشعلوا النيران أمام مبنى مشرحة مستشفى الأكاديمي، احتجاجاً على الروائح الكريهة المنبعثة من الجثامين نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.

وبحسب تقارير صحفية، يخشى مواطنون من أن تكون الجثث الموجودة في المشرحة والتي بدأت في التحلل، تعود لضحايا عملية فض الاعتصام حول محيط قيادة الجيش، التي جرت في 3 يونيو/حزيران 2019.