مصر... إصابة رئيس جهاز التنظيم والإدارة بكورونا

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية عن المصدر دون تسميته، إن رئيس الجهاز شعر ببعض أعراض الإصابة، وأجرى مسحة تبين إيجابيتها.

وأوضح أن حالة الشيخ مستقرة ويخضع للعزل المنزلي مع تناول البروتوكول الموصى به من قبل وزارة الصحة، ويتابع سير العمل بالجهاز عن بعد "أون لاين".

والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (حكومي) أنشئ عام 1964. ومن ضمن مهامه، إصلاح نظم الإدارة الحكومية وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاية الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق العدالة بين العاملين، والتأكد من مدى تنفيذ الأجهزه الحكومية لمسئولياتها.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 850 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و44 حالة وفاة.