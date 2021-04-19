الجزائر... إصدار نسخة من الدستور بالأمازيغية

دبي - محمود عبدالرازق - والمحافظة السامية للأمازيغية هي مؤسسة أكاديمية حكومية جزائرية ومقرّها الجزائر العاصمة وهي أول مؤسسة تعنى باللغة الأمازيغية في شمال أفريقيا.

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وبحسب الإذاعة الجزائرية الرسمية، فإن ترجمة النص العربي إلى الأمازيغية تم بفضل خلية الترجمة للمحافظة السامية، التي تتضمن حاملي شهادات ماستر في اللغة والثقافة الأمازيغية.

في سياق متصل، قالت صحيفة "النهار" المحلية إن الطبعة الأمازيغية من الدستور الجديد الذي صودق عليه باستفتاء أول نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تتشكل من حروف التيفيناغ (أبجدية يستخدمها الطوارق والأمازيغ لتدوين لغاتهم) ثم اللاتينية وأخيرا العربية.

ويتميز نص هذه الترجمة المكتوب بالحروف اللاتينية والتيفيناغ، خاصة بالاستعمال الصحيح للمصطلحات الأمازيغية وخصوصيات اللغة العامية المستخدمة وطنيا، بحسب المصدر ذاته.

يشار إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة التي صودق عليها في الجزائر، في أواخر العام الماضي، تنص على أن "تمازيغت" هي لغة وطنية ورسمية إلى جانب اللغة العربية، وأن الدولة ستعمل على ترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني.

والأمازيغ مجموعة إثنية وهم من السكان الأصليين في منطقة شمال أفريقيا، ويقدر عددهم في الجزائر وحدها ما بين 12 إلى 15 مليون نسمة.

تعني أمازيغ "الإنسان الحر"، وقد اعتنقوا الإسلام إثر الفتح العربي بعد القرن الثامن ميلادي.