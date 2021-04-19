الخارجية التركية تعلق...تميم يعزي السيسي في ضحايا حادث قطار طوخ

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا): "سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، في ضحايا حادث قطار الركاب بمحافظة القليوبية، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل".

في سياق متصل، علقت وزارة الخارجية التركية على حادث القطار، مقدمة تعازيها إلى مصر في ضحاياه.

وقالت وكالة "الأناضول" الرسمية إن الخارجية التركية أعربت في بيان عن حزنها العميق لسقوط الضحايا في حادث قطار القاهرة - المنصورة في مدينة طوخ محافظة القليوبية.

وأضافت: "قدمت الخارجية تعازيها للشعب المصري الصديق والشقيق ولذوي الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للجرحى".

وتشهد العلاقات بين مصر وكل من قطر وتركيا تقاربا معينا خلال الفترة الأخيرة بعد سنوات من الجفاء.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) في مدينة طوخ محافظة القليوبية.