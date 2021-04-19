شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن سرق مركبة ومحال تموينات بالمدينة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة، من القبض على مواطن ارتكب عدداً من الجرائم، تمثلت في سرقة مركبة ومحال تموينات خارج النطاق العمراني.

وأوضحت شرطة المدينة عبر فيديو نشره سناب الداخلية، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال بشرطة المنطقة، أسفرت عن القبض على المتهم وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.

وأضافت أنه جرى إيقاف المواطن المتورط بعد القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته لفرع النيابة العامة.