شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات باستمرار الحالة المطرية الرمضانية وارتفاع في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على معظم المناطق بالمملكة، عدا المرتفعات، خلال الـ20 ساعة القادمة.
وتوقع الحصيني أيضا أمطارا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان خاصة المرتفعات منها.
من جانبه، توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم، استمرار الحالة المطرية الرمضانية الربيعية، ولكنها تتقلص لتنحصر فوق أجزاء من مرتفعات السروات في كل من مناطق:عسير والباحةوعلى أجزاء من منطقةمكة.
وتوقع أن تكون الرياح شمالية نشطة قد تثير بعضالغبارفيالشرقية.
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