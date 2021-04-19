شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» تطلق منصة تفاعلية تضم جميع ما يحتاجه المسلم في موسم رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أطلقت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منصة تفاعلية لعموم المستفيدين والقاصدين من إعداد وإنتاج الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي.

وتضمّنت، إمساكية رمضان، أحاديث فضائل وأحكام، أقرأ وردك، دروس المسجد الحرام، مصحف كامل مع التراويح، منارة الحرمين الشريفين، مسائل العمرة، جدول صلاة التراويح، مصحف الحرم المكي، إجابة السائلين، البرنامج العلمي الدائم، تطبيق مصحف الحرمين، مواقع التواصل، متاح تحميلها عبر الرابط التالي :هنا.

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وقد جُمع فيها كل الإنتاج الذي يحتاجه المستفيد في منصة واحدة لتعظم استفادتهم منها في فترة رمضان .

يُذكر أن هذه المنصة التي نُفذت تأتي تنفيذا لتوجيه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإبراز دور الرئاسة التعليمي والتوجيهي والإرشادي والتوعوي ونشر العلم الشرعي النافع لقاصدي بيت الله الحرام، تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله-.