شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الخطوط الحديدية» بشأن استخدام الهوية الرقمية عند السفر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) مدى إمكانية إبراز النسخة الرقمية من الهوية الوطنية الموجودة في تطبيقيّ “أبشر” أو “توكلنا” عند السفر. وقال حساب الخطوط الحديدية على تويترللمسافرين عبر قطارات سار: “يمكنكم استخدام النسخة الرقمية من الهوية الوطنية الموجودة في تطبيقيّ “أبشر” أو “توكلنا”، وإبرازها عند السفر كبديل موثوق في حال عدم تواجد أصل بطاقة الهوية المطبوعة معهم”.

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