شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

حالة البحر الأحمر

وأفاد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل سرعتها الى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, حالة البحر متوسط الموج.

أمطار متفاوتة

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد، اليوم الإثنين 1442/9/7هـ، على أجزاء من مكة والباحة وعسير وجازان خاصة المرتفعات منها، كما توقع ارتفاع تدريجي في الحرارة على معظم المناطق عدا المرتفعات.

درجات الحرارة