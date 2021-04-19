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تعرف على آخر مستجدات كورونا حول العالم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر مستجدات حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء وفقا لرويترز أن أكثر من 140.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و150732.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                 إجمالي الوفيات                 عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                   567245                              31692403

 

الهند                                  177150                              14788109

 

البرازيل                              371678                              13900091

 

فرنسا                              100593                               5260182

 

روسيا                             244667                             4693469

 

المملكة المتحدة            127260                               4385938

 

تركيا                              35608                             4212645

 

إيطاليا                          116676                           3857443

 

إسبانيا                          76981                        3407283

 

ألمانيا                         79898                             3129517.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                    عدد الوفيات                   عدد الإصابات

 

25 - العراق                          14948                           970987

 

  34 - الأردن                     8178                               683466

 

39 - لبنان                        6886                               508503

 

40 - المغرب                     8944                            505447

 

41 - الإمارات                      1550                          495224

 

42 -                        6810                       404054

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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