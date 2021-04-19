شركة أولدوكيوب تطلق الحاسوب اللوحي iPlay 20S الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة أولدوكيوب الحاسوب اللوحي iPlay 20S الجديد، والمصنف ضمن أفضل أجهزة "التابلت" للملاحة بفضل تطبيقات الـGPS و Beidou و Glonass.



وزودت الشركة جهاز iPlay 20S الجديد بشاشة قياس 10 بوصات، بدقة وضوح 1920 × 1200 بيكسل.

وأوضحت الشركة الصينية أن حجم الجهاز اللوحي يبلغ 242 × 168 ملم، بينما الوزن 450 جراما.

وينبض بداخل الجهاز المعالج Unisoc SC9863A المكون من 8 أنوية Cortex A55 مع توفر حل الرسوميات PowerVR IMG8322 مع 6 جيجابايت لذاكرة الوصول العشوائي و64 جيجابايت للذاكرة الداخلية، والتي يمكن زيادتها حتى 128 جيجابايت عبر بطاقة microSD.

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والجهاز مزود بمستشعر الإضاءة المحيطة ومستشعر التسارع والجيروسكوب. وبفضل GPS و Beidou و Glonass والمودم الخلوي يمكن أيضا استخدام iPlay 20S كنظام ملاحة.

وتعتبر الحواسيب اللوحية مفيدة بشكل خاص للأشخاص، الذين لديهم خبرة قليلة في التعامل مع أجهزة الحاسوب أو الهواتف الذكية. وهذا ينطبق بشكل خاص على كبار السن والأطفال؛ فالأجهزة اللوحية سهلة الحمل، كما أنها سهلة الاستخدام بفضل الاستعمال اللمسي.

ويتم تحديد سعر الجهاز من حيث المبدأ على أساس قوة الحوسبة وجودة الشاشة وسعة التخزين.