شكرا لقرائتكم خبر عن قذائف هاون تتسقاط على ثكنة عسكرية للجيش العراقي فى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بسقوط قذائف هاون على "ثكنة عسكرية" في هيت بمحافظة الانبار العراقية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عدداً من قذائف الهاون سقطت على ثكنة عسكرية تابعة للجيش العراقي ضمن منطقة سليجية في قضاء هيت"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

والسبت أصيب خمسة منتسبين جراء سقوط قذائف هاون على مقر تابع لقوات الحشد الشعبي، في محافظة كركوك، وقال مصدر إن "ستة قذائف هاون سقطت على مقر تابع لقوات الحشد الشعبي في داقوق بمحافظة كركوك".

وأشار المصدر ذاته إلى "وقوع ثلاث إصابات من قوات الجيش ومنتسبين اثنين من الحشد، جراء القصف".