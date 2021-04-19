بسبب تراجع الأمطار... الأردن يكشف عن أزمة في مياه الشرب

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "عمون"، الأحد، فقد ناشدت الوزارة المواطنين تفهم هذا الواقع والتعاون معها من خلال ترشيد الاستهلاك.

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وقالت الوزارة إن الواقع المائي حرج هذا الصيف، لاسيما وأن موسم الأمطار لم يسجل سوى كميات متواضعة لم تتجاوز 60%.

كما أشارت إلى أن مخزون السدود من المياه يقل عن العام الماضي بنحو 80 مليون متر مكعب وبالأخص في السدود المستخدمة لغايات الشرب مثل سد الوحدة وسد الموجب.

ودعا الناطق الإعلامي باسم الوزارة عمر سلامة، المواطنين إلى استخدم المياه التي تصل للمنازل في الاستخدام المنزلي فقط.

وحذر من استخدامها في أمور أخرى مثل ري الحدائق أو غسيل السيارات أو شطف الأرصفة والمحافظة على هذه المياه وتخزينها.

وقبل أيام، وافقت إسرائيل على طلب الأردن، تزويدها بكميات إضافية من المياه، بسبب تراجع موسم الأمطار هذا العام.