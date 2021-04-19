شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر على السعودية صحو بالإمارات ومائل للحرارة فى الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، بخصوص تنبأت أحول الطقس اليوم الإثنين، حيث لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وفى الإمارات سيكون الطقس صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً و مائلا للحرارة نهاراً، وإلى التفاصيل:- طقس السعودية

طقس السعودية قال مركز الأرصاد الجوي في المملكة العربية السعودية، إنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات كل من جازان ، عسير، الباحة ومكة المكرمة. وأوضح المركز أن الرياح السطحية تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل سرعتها الى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب . وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف يصل الى مترين باتجاه مضيق باب المندب ، أم حالة البحر فهي متوسط الموج. وهطلت على منطقة الباحة أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من محافظات العقيق والقرى والمندق والمراكز التابعة لها، وعددا من منتزهاتها، سالت على أثرها بعض الاودية والشعاب وارتوت الأرض . طقس الإمارات طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم الإثنين صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً و مائلا للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وتكون مثيرة للغبار.والرياح شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي- ان الموج في الخليج العربي يكون خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 18:59 والمد الثاني عند الساعة 04:29و الجزر الأول عند الساعة 11:49 والجزر الثاني عند الساعة 21:20، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 15:05 والمد الثاني عند الساعة 01:18 و الجزر الاول عند الساعة 07:56 والجزر الثاني عند الساعة 20:53.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 35 21 80 30 دبــي 34 22 80 45 الشارقة 33 22 85 40 عجمان 33 23 85 45 أم القيوين 34 21 85 40 رأس الخيمة 33 23 75 40 الفجيرة 36 25 60 15 العين 36 21 65 25 ليوا 38 20 55 15 الرويس 35 19 75 25 السلع 35 19 80 15 دلما 34 23 75 45 طنب الكبرى 32 23 70 40 طنب الصغرى 32 23 70 40 أبو موسى 32 23 70 40 -مل-