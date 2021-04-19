اليمن.. الثلاثاء إطلاق حملة تطعيم ضد كورونا في 13 محافظة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك .وقال وزير الصحة اليمني، قاسم محمد بحيبح، إن "الوزارة استكملت كل الإجراءات الفنية واللوجستية لتنفيذ الحملة، مع وصول اللقاحات والأدبيات الخاصة بها إلى المحافظات".

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وأضاف: "الحملة التي تستمر 12 يوما وينفذها كادر صحي مؤهل يصل قوامه إلى 1704 صحيين موزعين على 426 فرقة، تستهدف 317363 من الكوادر الصحية وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، يتواجدون في 133 مديرية بـ 13 محافظة".

وأوضح أن "هدف الحملة الحد من انتشار وباء فيروس كورونا ومضاعفاته، بالتزامن مع استمرار الحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كونها أهم خط للوقاية من المرض".

وتابع أن "اللقاح المستخدم في حملة التحصين آمن وفعال وتقدمه عشرات الدول العربية والأجنبية لمواطنيها، وثبتت فاعليته دون قلق من أي آثار ضارة".

وفي 31 مارس/آذار الماضي، أكدت المتحدثة الرسمية للجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة كورونا، إشراق السباعي، لوكالة سبوتنيك، وصول 360 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا إلى مطار عدن الدولي ضمن مبادرة "كوفاكس"، كدفعة أولى من بين 1.9 مليون جرعة سيحصل عليها اليمن مبدئيا خلال العام الجاري.

وحتى مساء الأحد، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا 5812، توفي منهم 1126 متأثرين بمضاعفات الإصابة، في حين تعافى 2219 شخصا.