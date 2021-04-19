شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على المصلين قرب باب العامود بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس على المصلين بعد تأديتهم صلاة التراويح بالمسجد الأقصى المبارك، وخروجهم قرب باب العامود وشارع السلطان سليمان القريب من بابي العامود والساهرة، مما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال استخدمت المياه العادمة لقمع المواطنين الفلسطينيين قرب باب العامود بالقدس المحتلة، حيث اندلعت مواجهات مع عشرات المواطنين.