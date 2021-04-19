شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلة وإصابة 4 أشخاص بانفجار إسطوانة غاز في حي المزة 86 بدمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء السورية، إن طفلة توفيت وأصيب أربعة أشخاص فجر اليوم نتيجة انفجار ناتج عن تسرب من أسطوانة غاز منزلي في أحد منازل حي مزة 86 في دمشق.

وذكر مصدر في شرطة دمشق لـ سانا أن طفلة توفيت وأصيب أربعة أشخاص جراء انفجار إسطوانة غاز في أحد الأبنية بمنطقة المزة 86 .

وأشار المصدر إلى أن الانفجار أدى لتهدم وتصدع بعض جدران المنزل وسقوط سقف إحدى الغرف وأنه تم إسعاف المصابين إلى مشفيي “المواساة و601” لتلقي العلاج.