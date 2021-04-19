شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الشرقية» تكشف تفاصيل الانهيار الأسفلتي بمدينة الخبر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدتبلدية الخُبر، مساء أمس الأحد، انهيارا إسفلتياً بالقرب من أحد المجمعات التجارية ذات الحركة الكثيفة مما أدى إلى تعطل المرور وحركة السير.

وأكد محمد الصفيان، وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات والمتحدث الرسمي لـ”أمانة المنطقة الشرقية”، أنه تم مباشرة الموقع من قبل بلدية الخبر وتبين وجود كسر بخط طرد الصرف الصحي التابع لشركة المياه الوطنية.

وأشار إلى أنه نتيجة تسرب المياه حدث انهيار للأسفلت، وتم تأمين الموقع وتسليمه لشركة المياه الوطنية لاستكمال الأعمال بحكم الاختصاص، وفقاً لـ “الرياض” .