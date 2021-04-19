شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الاثنين.. أمطار رعدية وزخات من البرد على 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان ، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، فتسجل مكة المكرمة 39 درجة كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل كل من الباحة وأبها 15 درجة كأقل درجة حرارة.