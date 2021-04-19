شكرا لقرائتكم خبر عن متى تجب النية في الصيام؟ اللجنة الدائمة للفتوى تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت اللجنة الدائمة للفتوى أن النية في الصيام تبدأ في الليل؛ ولو في آخر الليل، لكن النية لا بد منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إنما الأعمال بالنيات”.

وأضافت اللجنة الدائمة للفتوى: “فلا بد من كل ليلة على الصحيح ، إلا في النافلة ولا يشترط ذلك لو صام من أثناء النهار، لو أصبح ما نوى الصيام. لكن ما أكل ولا تعاطى مفطراً، ثم أراد أن يصوم النافلة فلا حرج، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: “دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: عندكم شيء؟ قلنا لا، قال إني إذاً صائم”، فصام من أثناء النهار عليه الصلاة والسلام نافلة”.