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تونس تغلق قنصليتها في طرابلس لمدة أسبوع وتكشف السبب

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دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان صادر عنها نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت أن إغلاق القنصلية العامة للجمهورية التونسية بطرابلس، جاء على إثر ثبوت إصابة العديد من موظفيها بفيروس المستجد.

ولفت البيان إلى أنه وبناء على ثبوت هذه الإصابات فقد تقرر تطبيقا لقواعد البروتوكول الصحي وكإجراء وقائي، غلق مصالحها لمدة أسبوع بداية من يوم الاثنين 19 إبريل/ نيسان الجاري، وحتى يوم الإثنين 26 من الشهر نفسه، تفاديا لتفشي العدوى بالفيروس.

وقد حددت القنصلية بريدا إلكترونيا ورقم هاتف للتعامل مع المواطنين الذي يحتاجون خدمات عاجلة، وذلك من خلال موقع القنصلية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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