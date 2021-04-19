العراق.. سقوط قذائف هاون على ثكنة عسكرية في الأنبار

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "السومرية" عن مصدر أمني قوله، إن "عددا من قذائف الهاون سقطت على ثكنة عسكرية تابعة للجيش العراقي ضمن منطقة سليجية في قضاء هيت".

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ولم يذكر المصدر الأمني مزيدا من التفاصيل عن الهجوم.

على جانب آخر، أعلن تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، مسؤوليته عن هجوم شن يوم السبت على بئرين في حقل باي حسن النفطي في شمال العراق.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان، إن "الهجوم لم يتسبب في نشوب حريق أو أضرار ولم يؤثر على الإنتاج أو يوقف ضخ النفط من البئرين".

وكان صاروخان سقطا داخل قاعدة بلد الجوية التي تستضيف قوات أجنبية في شمال العاصمة العراقية بغداد، ما أدى إلى إصابة شخصين، يوم الأحد.

وفي وقت سابق، نددت حكومات غربية بالعنف في شمال العراق وقالت إنه لا ينبغي التساهل مع الهجمات ضد القوات الأجنبية وذلك بعد استهداف قوات أمريكية وتركية في حادثين منفصلين يوم الأربعاء.

يذكر أن مطار أربيل تعرض إلى هجوم بالصواريخ، ليل الأربعاء الماضي، مستهدفا مركزا للتحالف الدولي في المطار، لكن داخلية إقليم كردستان ذكرت أن الهجوم نفذ بطائرة مسيّرة تحمل مادة (تى.إن.تى) شديدة الانفجار.

واستهدف مطار أربيل الدولي بعدة صواريخ فى منتصف الشهر الماضى، ما أسفر عن مقتل متعاقد مدنى وإصابة 5 آخرين وجندي أمريكي.