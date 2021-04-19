الرئيس التونسي يعزي السيسي في ضحايا "قطار طوخ"

دبي - محمود عبدالرازق - وخلال الاتصال أعرب قيس سعيد عن تعازيه في ضحايا حادث قطار طوخ متمنيا الشفاء العاجل للمصابين وداعيا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه، وفقا لموقع رئاسة الجمهورية المصرية.

© Sputnik . M.HEMEDA

وأعرب السيسي عن تقديره لمواقف الرئيس التونسي الداعمة لمصر والتي تعكس العلاقات الأخوية الودية التي تجمع البلدين.

وشهد مركز طوخ في محافظة القليوبية شمالي العاصمة المصرية، القاهرة، ظهر اليوم، انقلاب عدد من عربات قطار، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

من جانبه، كلف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث قطار طوخ.

كانت وزارة الصحة والسكان المصرية، أعلنت اليوم، وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.