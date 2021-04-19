شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين تخصص مصلى لذوي الإعاقة بالتوسعة الثالثة بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الاهتمام بكل الفئات الوافدة على المسجد الحرام، خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، مصلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالتوسعة السعودية الثالثة عند (باب 123)، وذلك تزامناً مع موسم شهر رمضان المبارك تماشياً مع خطة الرئاسة التي خصصت التوسعة السعودية الثالثة لأداء الصلاة.

وأكد فيصل الجودي، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أن الإدارة تستقبل الأشخاص ذوي الإعاقة من الساحات حتى خروجهم من المصلى ومراعاة عدم تزاحمهم أمام المدخل، مع تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والتباعد بينهم وتوفير الكمامات والمعقمات على مدخل المصلى، وغيرها من الخدمات التي تعينهم على أداء مناسكهم في روحانية محفوفة بالطمأنينة، وفق الموقع الرسمي لرئاسة الحرمين.



الاهتمام بالمعاقين

وكانت قد أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مجموعة من المبادرات الجديدة ضمن الإجراءات الاحترازية، والإرشادات الوقائية، التي تمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وأجرت رئاسة الحرمين من خلال إدارة الممرات في المسجد الحرام التابعة للإدارة العامة للأمن والسلامة، مبادرتين لحماية جموع المصلين من عدوى الوباء وهي مبادرة (الممرات والمصليات وفق الاحترازات)، والثانية: (سلامتكم في تباعدكم).

وتعمل مبادرة "الممرات والمصليات وفق الاحترازات" على عدم وجود أي تجمع بين المصلين والتأكد من لبس الكمامات، ويأتى هذا حرصا على سلامة قاصدي المسجد الحرام، كما تعمل مبادرة "سلامتكم في تباعدكم" على تطبيق التباعد في جميع مصليات المسجد الحرام، وذلك وفقًا لما نشره الموقع الرسمى للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى.

وأشار ناصر حمزي، مدير إدارة الممرات، إلى أن الإدارة تحظى بدعم مستمر من الرئيس العام حيث تم دعم الإدارة بالكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية، وقيادات مميزة من وكلاء مدربين على العمل في إدارة الممرات، كما باشرت إدارة الممرات أعمالها في التوسعة السعودية الثالثة غرة شهر رمضان إضافة إلى المواقع السابقة.