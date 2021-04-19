اخبار الخليج

البرهان يؤكد حرص السودان على تعزيز العلاقات مع زيمبابوى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يؤكد حرص السودان على تعزيز العلاقات مع زيمبابوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص السودان الراسخ على مواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات الصداقة و التعاون القائمة مع زيمبابوي لما فيه مصلحة شعبي البلدين.
وبعث البرهان، رسالة تهنئة للرئيس إميرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في رسالته، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتطور والرخاء لشعب زيمبابوي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا