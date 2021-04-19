شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء 3 موظفات بجامعة جازان عقب واقعة اختبار الطالبات بممرات كلية الصيدلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث باسم جامعة جازان موسى محرق أن الجامعة أنهت تكليف 3 موظفات بالجامعة، بعد أن أوضح التحقيق أنهن المتسببات في أداء اختبار الطالبات في أحد ممرات كلية الصيدلة.

وشدّد “محرق” أن ما حدث لا تقبله الجامعة إطلاقا مهما كانت الظروف، مشيراً إلى أن الموضوع يحظى باهتمام شخصي من وزير التعليم، وبمتابعة من رئيس الجامعة، حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير ما حدث.

وقال المتحدث باسم جامعة جازان موسى محرق في مداخلة هاتفية مع برنامج “الراصد” أن ما حدث هو أن الكليات: وبغرض مساعدة عدد من الطلبة المتعثرين وللتسهيل عليهم جدولت اختبارات هذه الفئة يوم السبت رغم كونه يوم إجازة.

ولفت “محرق” إلى أن نتائج التحقيق أوضحت أن مسؤولة الصيانة تأخرت في الحضور لتشغيل تكييف القاعات وكان اختبار الطالبات متزامنا مع اختبار الطلاب وبأسئلة موحدة.

وأوضح أن لجنة التحقيق أنهت عملها، إذ تم إنهاء تكليف 3 من المتسببات في ذلك، وستتم محاسبتهن عبر الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وختم موسى محرق مداخلته قائلاً: “من يختبرون بالجامعة هم إخوتنا وأخواتنا من الطلاب والطالبات وإدارة الجامعة وكافة منسوبي الكليات والعمادات والإدارات العامة يعملون بكل طاقاتهم لتطبيق الإجراءات والبروتوكلات الاحترازية. ونؤكد أن طلابنا وطالباتنا على قدر عال من المسؤولية الوطنية في الحرص على أنفسهم وسلامتهم وسلامة أسرهم ومنسوبي الجامعة عندما يحضرون لتأدية الاختبارات، ونراهن دائما على مدى وعيهم الكبير بالبعد عن التجمعات والالتزام بالتعليمات ونقدم لهم ولأسرهم كل الشكر والامتنان”.