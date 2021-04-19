«الصحة» تتفاعل مع مواطن شكا من إصابة ممارسين صحيين بفيروس الكبد

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تفاعلت وزارة الصحة مع بلاغ تقدم به مواطن بشأن وجود ممارسين صحيين مُصابين بالتهاب الكبدي الفيروسي، بعد تلاعبهم بنتائج التحليل والانضمام إلى وزارة الصحة. وأكدت وزارة الصحة في ردها على شكوى المواطن على موقع”تويتر”، أنها اتخذت اللازم بشأن هذا البلاغ. وأعرب المواطن عن تخوفه من تعرض المرضى والزملاء بوزارة الصحة للخطر جراء عدم اتخاذ اللازم إزاء هؤلاء الممارسين الصحيين.

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