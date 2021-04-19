شكرا لقرائتكم خبر عن «مواطن»: هل بالإمكان حذف اسم القبيلة والفخذ بشكل نهائي من اسمي؟ «الأحوال المدنية» تجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأحد، إجراءات وآلية تعديل البيانات الشخصية للمستفيد وأسماء العائلة.
جاء ذلك في رد على سؤال مستفيد قال فيه: “هل بالإمكان حذف اسم القبيلة والفخذ بشكل نهائي من اسمي وأسماء عائلتي، واستبداله باسم الجد للعائلة مضاف له ال التعريف؟”.
وردت الأحوال المدنية، في تغريدة عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: “يمكنك حجز موعد الكتروني ومراجعة المكتب وسيتم ابلاغك بالاجراءات، نسعد بخدمتك”.
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