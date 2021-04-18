شكرا لقرائتكم خبر عن «البنك المركزي» يحذر من مشاركة رمز التحقق مع أي طرف أو جهة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر البنك المركزي السعودي “ساما”، من خطورة مشاركة رمز التحقق مع أي طرف أو جهة، حتى لا يتعرض المستفيد لعمليات الاحتيال المالي.
وقال البنك المركزي السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لا تطلب الجهات المالية منك عبر الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية الإفصاح عن رمز التحقق الذي وصل إليك؛ فينبغي لك عدم مشاركته مع أي طرف أو جهة”.
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