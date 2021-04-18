شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يلتهم عدداً من ورش صيانة المركبات بالدمام (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الأحد، حريقاً اندلع في عدد من ورش صيانة المركبات في الدمام بالمنطقة الشرقية.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن مدني الدمام أخمد حريقًا في عدد من ورش صيانة المركبات، دون وقوع إصابات – ولله الحمد.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة من الصور، وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.
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