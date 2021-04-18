الكشف عن تطورات الحالة الصحية لوزير الشباب المصري بعد انقلاب سيارته

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت الوزارة في بيان، نقله موقع "اليوم السابع"، بأن "الوزير لديه بعض الكدمات السطحية ومن المتوقع خروجه اليوم من المستشفي بعد عمل الإسعافات الأولية الأزمة".

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وأوضحت الوزارة فى بيانها أن "فور علمه بالخبر توجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الذى كان فى انتظار الدكتور أشرف صبحى بمدينة وادى النطرون، إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية".

ونقل الموقع عن الدكتور هاني مورو مدير الطوارئ بمستشفى دار الفؤاد، إن "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لديه بعض الكدمات السطحية، وأن الحالة بشكل عام مستقرة ومطمئنة".

وأصيب وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، صباح اليوم الأحد، في حادث سير، تعرض له على الصريق الصحراوي (شمال القاهرة) أثناء توجهه لتفقد المنشآت الرياضية في محافظة البحرية.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن المتحدث باسم الوزارة، محمد فوزي، قوله إن الوزير نقل إلى أحد المستشفيات في منطقة السادس من أكتوبر، وألغيت زيارته إلى محافظة البحيرة.