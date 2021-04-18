إعلام: شركات الطيران الخليجية تدرس تطبيق جواز سفر كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المصدر، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية، إن "دوائر القرار في بعض شركات الطيران العاملة في المطار تدرس الانضمام إلى التطبيق الإلكتروني، لمساعدة الركاب على تسهيل تنقلهم بين الدول بسهولة ويسر، لأن التطبيق سيحمل كافة المعلومات الصحية عن الراكب".

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وأوضح أن بعض شركات الطيران الخليجية بدأت تطبيق جواز سفر كورونا الرقمي الصادر من الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا".

ووثيقة "إياتا" الإلكترونية للمسافر هي تطبيق ذكي لأجهزة الجوال يتيح للمسافرين إمكانية إنشاء جوازات سفر رقمية، وتحميل بيانات الاختبار ولقاحات فيروس كورونا، ومشاركتها بشكل آمن، وذلك لضمان تلبية كافة المتطلبات الصحية الحكومية في كافة نقاط المغادرة والقدوم.

وأشار المصدر إلى أنه "في حال انضمام بعض شركات الطيران العاملة في المطار إلى تطبيق جواز سفر كورونا الرقمي، فإنه سيتم تجربة النظام على بعض خطوط السفر، بهدف رصد الملاحظات قبل المباشرة في تطبيقه بشكل كامل".

ولفتت الصحيفة إلى أن شركة الخطوط السعودية ستبدأ تطبيق وثيقة "إياتا" الإلكترونية للمسافر عبر شبكة محطاتها بشكل غير إلزامي، بدءاً من التجربة المقرر إجراؤها على مسار كوالالمبور – جدة يوم غد الإثنين 19 أبريل. وكذك أعلنت "طيران الإمارات" بدء تجارب جواز سفر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا".