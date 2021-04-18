شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية العليا ووزارة المهجرين بليبيا تبحثان مشاركة النازحين فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السائح، اليوم الأحد بالعاصمة طرابلس، مع وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج بوخزام، ملف مشاركة الليبيين المهجرين والنازحين في الانتخابات القادمة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمفوضية - وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية الليبية - أنه تم خلال اللقاء استعراض الإجراءات المتخذة من قبل المفوضية لغرض تهيئة الظروف المناسبة للنازحين والمهجرين للمشاركة في الانتخابات، وأهم التحضيرات التي اتخذتها المفوضية استعدادا للاستحقاق المقرر إجراؤه في 24 ديسمبر القادم.

كما بحث اللقاء دور وزارة شؤون المهجرين في تقديم الدعم للمفوضية بخصوص هذا الملف، وتمكينها من تحقيق أهدافها الرامية إلى تمكين جميع المواطنين الليبيين من المشاركة في العملية الانتخابية ومن بينهم المهاجرون والنازحون، حيث تم التأكيد على استمرار التواصل وتبادل المعلومات التي تمكن الطرفين من الوفاء بالتزاماتهما تجاه المرحلة المرتقبة.