شكرا لقرائتكم خبر عن لإقامة فعالية أشجار«الجاكرندا».. أمانة عسير تغلق شارع الفن بمدينة أبها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - أحمد علي المحلي:

أعلنت أمانة منطقة عسير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عن إغلاق شارع الفن بدءاً من مساء اليوم الأحد، وذلك للشروع في أعمال التجهيز تمهيداً لإقامة فعالية الجاكرندا.

وستكسب هذه الفعالية شارع الفن رونقا خاصا وتضفى، عليه طيفاً زاهياً، لجمال الطبيعة في مدينة أبها، وعليه تمت الإحاطة تسهيلاً للحركة المرورية وحرصًا منها على سلامة الجميع.

ومازالت مدينة أبها بمنطقة عسير تتمتع بمناظر ساحرة تخطف القلوب بعدما تزينت باللون البنفسجي وسط نسائم الهواء المنعش في تلك الأجواء

وأضفت شجرة «جاكرندا» طيفًا زاهيًا على جمال الطبيعة في مدينة أبها، فمع حلول فصل الربيع، ولمدة 8 أسابيع، تكسو الأغصان الكثيفة أزهار بنفسجية وأرجوانية.

وتتابع أمانة منطقة عسير باستمرار أعمال تأهيل المتنزهات والحدائق العامة والطرق، من خلال أعمال الزراعة والتقليم وقص المسطحات الخضراء وصيانة شبكات الري وزراعة الزهور في مدينة أبها ، بهدف التطوير الجمالي لمختلف المواقع وأن يكون وفق تنسيق بصري حديث.

وتمت صيانة شبكة الري على طريق المطار وحديقة أبو خيال والفيصلية والوردتين والوادي لمساحة 41,320 م2 وزراعة الزهور مقابل مستشفى أبها والصالة الملكية ودوار الفرعاء وطريق الجامعة وحديقة أبو خيال القديمة، وطريق المطار بمساحة بلغت حوالي 96,000 زهرة متنوعة، كما تمت زراعة الأنجيلة على طريق الملك فهد ودوار المطار وسما أبها بحوالي 8000م2، إلى جانب صيانة الألعاب وإصلاح البلدورات وسور الحديقة في حديقة النور وطريق الشعف وحديقة الأمل.