بالخطوات.. تعرّف على كيفية استخدام ميزة الحوالة السريعة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح حساب نظام” سريع” للمدفوعات الفورية التابع للبنك المركزي السعودي خطوات استخدام ميزة الحوالة السريعة. وأبان في “إنفوجراف” نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أنه للاستفادة من هذه الميزة ينصح بهذه الخطوات:- قم بتسجيل الدخول إلى قنوات البنك الإلكترونية الخاصة بك، ثم ادخل إلى صفحة إدارة حد الحوالة السريعة. تأكد من رفع حد العمليات بما لا يتجاوز 2500 ريال كحد أقصى.

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