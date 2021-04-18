شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. حريق كبير في محل للأحذية والجلود ببيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلع اليوم الأحد، حريق كبير في مبنى في شارع مار الياس بالعاصمة اللبنانية بيروت، وحضرت سيارات الإطفاء، وعملت على إخماد الحريق الذي غطى دخانه الأسود سماء المنطقة.

وأشار الدفاع المدني اللبناني إلى أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في محل للأحذية والجلود- وفقاً لـ"روسيا اليوم"-.

من جهته، قال صاحب المحل: "قرابة الساعة الحادية عشرة صباحا، اتصل بي جاري وأخبرني أن دخانا يتصاعد من المحل، وحضرت فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق الذي أتي على المحل بأكمله".

وأضاف: "لا نعرف سبب الحريق بانتظار الخبير، وقد فتح محضر تحقيق بالحادث، ولم أرَ أحداً دخل إلى المحل، ولا يوجد شباك حتى لافتعال حريق".