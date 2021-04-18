بيانات رسمية: أقل عدد يومي لوفيات كورونا ببريطانيا منذ سبتمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية تسجيل 10 حالات وفاة بكورونا في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو أقل عدد للوفيات اليومية منذ 9 سبتمبر/أيلول.



وتميل أعداد الوفيات المسجلة عادة إلى الانخفاض خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وجرى أيضاً تسجيل 1882 إصابة جديدة بكورونا، مقابل 2206 السبت.

وبحسب البيانات، تلقى 32 مليوناً و849 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح، ارتفاعاً من 32 مليوناً و693 ألفاً السبت.