وزيرة الصحة المصرية تصدر توجيهات بشأن مصابي حادث "قطار طوخ"

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وخلال تفقدها الحالة الصحية لمصابي حادث "قطار طوخ" بمستشفى بنها التعليمي التابعة لوزارة الصحة والسكان، راجعت الوزيرة الفحوصات الطبية من تحاليل وأشعة والتي تم إجراؤها للمصابين فور دخولهم المستشفى، مشيرة إلى أن "معظم الإصابات التي استقبلها المستشفى بسيطة ومتوسطة حيث تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد".

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، إن الوزيرة حرصت على التحدث مع المصابين بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية داعية لهم بالشفاء العاجل، كما حرصت على التحدث مع ذوي المصابين لطمأنتهم على حالة المصابين، مؤكدة لهم توافر كافة الخدمات الطبية اللازمة وسبل الرعاية الصحية لجميع المصابين".

وأكد مجاهد، أن الوزيرة راجعت مخزون الأدوية وأكياس الدم والمستلزمات الطبية والجراحية بالمستشفى للتأكد من توافر مخزون كاف منها، مشيرا إلى توافر أكثر من 200 كيس دم، و 2585 كيس بلازما بمستشفيات محافظة القليوبية، بالإضافة إلى توافر 21 ألفًا و817 كيس دم، و99 ألف و704 أكياس بلازما بالمستشفيات على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الوزيرة أشارت إلى جاهزية جميع المستشفيات بمحافظتي القليوبية والقاهرة لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم بمختلف التخصصات الطبية.

وشهد مركز طوخ في محافظة القليوبية شمالي العاصمة المصرية، القاهرة، ظهر اليوم، انقلاب عدد من عربات قطار، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأعلنت وزارة الصحة المصرية أن الحادث أسفر عن إصابة 97 شخصا، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم.

وقال مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، لموقع "مصراوي" إن القطار رقم 949 "القاهرة - المنصورة"، خرج عن القضبان قرب محطة طوخ. وأوضح المصدر بهيئة السكك الحديدية أنه أثناء مسير القطار القادم من المنصورة إلى القاهرة، خرجت عجلات بعض العربات عن القضبان وانقلابها، ما أدى إلى توقفه وتوقف الحركة عن الخط بالكامل.

وتوجه وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، مساء اليوم الأحد، إلى "موقع حادث قطار طوخ لمعاينة موقع الحادث ومعرفة ملابسات وقوعه"، مؤكدا محاسبة جميع المسؤولين المتسببين عن الحادث، قائلا إنه "لن يهرب من تحمل المسئولية".

وأضاف: "نعمل ليلا نهارا لتطوير منظومة السكة الحديد لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين"، مشيرا إلى أنه جار تطوير منظومة الجر من عربات وجرارات لتقليل حوادث القطارات، مؤكدا أن قطارات السكة الحديد تقل نحو مليون راكب يوميا. ووجه الوزير بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب خروج عربتين من القطار رقم 949 (القاهرة - المنصورة) عن القضبان.

من جانبه، كلف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث قطار طوخ.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة تضم في عضويتها كلا من، هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، وكليات الهندسة؛ للوقوف على أسباب حادث خروج عدد 4 عربات من القطار رقم 949 المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة، على أن يتم موافاة رئيس الجمهورية بتقرير مفصل في هذا الشأن".