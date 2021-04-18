الجيش الإيراني يعلن عن "ورقة رابحة" جديدة بيد قواته المسلحة

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء تصريح موسوي على هامش الاستعراض العسكري الذي أقيم، اليوم الأحد، والذي استعرض من خلاله جانبا من قدرات الجيش الإيراني.

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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، عن موسوي، أن إنجاز "الطائرات المسيرة" الإيرانية هو إنجاز تحقق وسط ظروف الحظر والضغوط القصوى التي مرت بها بلاده.

وقال موسوي:

أردنا من خلال هذا الاستعراض أن نقول لشعبنا العزيز، إنه كما وقفنا جنبا إلى جنب مع هذا الشعب على مدى 43 عاما مضت ودافعنا عن مبادئه، فإن أبناءه لدى الجيش سيواصلون هذا الصمود في الخطوط الأمامية لساحات البلاد، وحفاظا على قيمه وتطلعاته.

وشدد القائد العام للجيش الإيراني على أن "الحظر سياسة جائرة تضيق الخناق على جميع الشعوب، لكن الشعب الذي يجعل من الحصار والضغوط التي يفرضها الأجانب فرصا مواتية له، سيكون قادرا على الإعلان عن موقفه للعالم بكل اقتدار وصلابة".