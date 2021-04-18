توجيه جديد من السيسي بخصوص إجراءات كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بوابة "الاهرام" الحكومية فقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستمرار في برامج التوعية لكافة فئات المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

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وعلل الرئيس المصري توجيهه بالحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار جائحة كورونا منذ بدايتها.

توجيه السيسي جاء خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدي مبارك مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

يشار إلى أن وزيرة الصحة المصرية كانت قد أعلنت عن بعض النصائح للمصريين بخصوص شهر رمضان، حيث أكدت ضرورة تجنب أكل الحلويات واستبدالها بالفاكهة أو العصائر الفريش لرفع المناعة، مشددة أيضا على ضرورة ممارسة الرياضة.

وتحدثت وزيرة الصحة عن الصلاة بالمساجد وأماكن العبادة عموما، مشددة على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية.

وقالت: "نشدد على كل أهلنا في أماكن العبادة ارتداء الأقنعة، والتباعد في الصفوف ومنع السلام بالأيدي، والالتزام بالسجادة الشخصية للصلاة، والامتناع عن الاعتكاف، والموائد الرمضانية".