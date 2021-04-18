السعودية تحذر من إجراءات "غير مرغوب فيها" بعد ‏ارتفاع إصابات "كورونا".. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - قال متحدث وزارة الداخلية السعودية، المقدم طلال الشلهوب، مساء اليوم الأحد، إن ارتفاع المعدل الوبائي بكورونا سيؤدي إلى أمور لا ترغب بها بلاده، تشمل إيقاف العديد من الأنشطة واتخاذ العديد من الإجراءات.

وأكد المقدم الشلهوب لقناة "الإخبارية"، أنه قد تم ضبط أكثر من 27 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا في كافة مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي.

وشدد الشلهوب على أنه ليس هناك مجال للتراخي، مع وجوب الالتزام بالوقاية، مناديا بتطبيق تدابير خاصة على أي نشاط يتهاون في تطبيق البروتوكولات الخاصة بالوقاية من كورونا.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، إن مواعيد تطعيم المستفيدين بالجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، ستحدد حسب توصيات اللجان الوطنية المختصة والتقدم في التغطية المجتمعية.

وأضافت أنها ستحدد مواعيد الجرعة الثانية بعد إعادة جدولتها تلقائيا، ولن يستلزم الأمر إعادة حجز الموعد عبر تطبيق "صحتي"، حسبما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية.