شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابيًا وتضبط عبوات ناسفة وصواريخ بالأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على أحد الإرهابيين في مدينة "الكرمة"، وضبط مخبأ يضم عبوات ناسفة وصواريخ بمحافظة الأنبار، غربي البلاد.

وذكرت مديرية الاستخبارات في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأحد أن عناصر الاستخبارات العسكرية تمكنت من القبض على إرهابي في منطقة الكرمة وهو من المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب؛ وذلك استنادا إلى معلومات دقيقة، مشيرة إلى أنه تم إحالة الإرهابي إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأضافت - في بيان آخر - أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفوج الثالث لواء مغاوير القيادة من ضبط مخبأ يضم 16 قذيفة هاون 82 ملم، و8 عبوات ناسفة مختلفة، و6 صواريخ جهنم، بالإضافة إلى صاروخ جراد وصاروخ قاذفة في منطقة الربعي بقضاء حديثة الأنبار.. وهي من مخلفات داعش الإرهابي".