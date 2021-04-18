شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض قاعدة جوية أمريكية شمال بغداد إلى قصف صاروخي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، تعرضت إلى قصف صاروخي مساء اليوم.

وكان مصدر أمني عراقي، امس السبت، بأن مجموعة صواريخ سقطت على مقر تابع للحشد الشعبي في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال المصدر لـRT، إن "خمسة صواريخ سقطت على مقر تابع للحشد الشعبي في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، أودت إلى إصابة خمسة عناصر أمن، بينهم اثنين من الجيش العراقي".

ويوم الخميس الماضي، أفاد مصدر أمني عراقي، بأن قوة من الحشد الشعبي استهدفت بهجومين صاروخيين في محافظة نينوى شمالي البلاد.