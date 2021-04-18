التعليم المصرية تعلن نجاح أول تجربة لامتحان الثانوية العامة

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد، نشره موقع "مصراوي"، أن تجربة الاختبار التقني التجريبي الأول لطلبة الثانوية العامة قد نجحت في يومه الأول، كأول تجربة لقياس كفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وخطوط الربط "الفايبر"؛ لرصد جميع الملاحظات والعمل على حلها.

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ولفت إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان التجربة اليوم 574 ألف طالب/ طالبة، مشيرا إلى أنهم استطاعوا الدخول على منظومة التحديثات الخاصة بأجهزة التابلت؛ للتأكد من سلامتها وفحصها.

وقال البيان إن الوزارة أجرت اختبارات تقنية للخوادم الموجودة بالمدارس "لوكال" وكذلك المتاحة على "كلود" الحوسبة السحابية، مع قياس كفاءة شرائح البيانات "جي 4"، الموجودة لدى الطلاب، إضافة إلى التأكد من صلاحية التابلت ووصول التحديثات، وحل أية مشكلات في الأجهزة عن طريق فريق الدعم الفني الموجود في المديريات التعليمية.

وأوضح أنه ستستمر عملية فحص أجهزة الطلاب والشبكات خلال اليومَين الثاني والثالث للاختبار، والمقرر عقدها يومَي 20 و22 أبريل الجاري؛ للوصول إلى أفضل أداء خلال امتحان نهاية العام.

وعن الهدف من الاختبار التجريبي الحالي أكد البيان أنه ليس نوعية الأسئلة أو الجزء الأكاديمي، وإنما الاطمئنان على التابلت، وكونه محاكاة للأدوات والشبكات وكلمات المرور وكلمات السر التي يستخدمها الطلاب، فهو جزء لوجستي من حيث اختبار شرائح الواي فاي والشبكات والخوادم والسحابة والأحمال عليها.

وقال إن اليوم الأول قد حقق الأهداف المرجوة منه بالكامل، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تستكمل العمل يومَي الثلاثاء والخميس المقبلَين للوصول إلى أفضل الحلول التقنية لأداء الامتحانات النهائية.

وطالب البيان الطلاب بضرورة استخدام الشرائح التعليمية والتأكد من شحنها قبل الحضور في الامتحانات القادمة.