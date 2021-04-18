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الداخلية السعودية: بعض المشاهير لا يتقيدون بالإجراءات الاحترازية

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دبي - محمود عبدالرازق - ذكر ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية طلال الشلهوب، اليوم الأحد، مضيفا: "رصدنا عدم تقيد بعض المشاهير بالإجراءات الاحترازية واتخذنا اللازم بشأنهم"، وفقا لقناة "الإخبارية" .

وتابع، خلال مؤتمر صحفي بشأن مستجدات مواجهة : "عدد المخالفات التي تم رصدها تجاوزت 27 ألف مخالفة في عموم المملكة"، مضيفا: "مستمرون في رصد مخالفات الإجراءات الاحترازية".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 916 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى ليتجاوز 404 ألف مصاب.

وقال محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن منحنى الإصابات لا يزال مرتفعا وأن 55 في المئة من الإصابات هي بين الإناث، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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