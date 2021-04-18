الأردن... السماح بخروج المواطنين لأداء صلاة الجمعة سيرا على الأقدام لمدة ساعة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت قناة "المملكة" إن القرار جاء بعدما ناقش مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مستجدّات الحالة الوبائيّة.

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وأوضحت القناة أن الساعة المسموح بالخروج فيها لأداء صلاة الجمعة يحدّدها وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة؛ شريطة التزام المصلّين بالبروتوكول الصحّي المعتمد.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة الأردنية استعدادها للموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى إمكانية تجنبها عبر تلقي اللقاح والاستمرار بتطبيق إجراءات السلامة العامة.

ووفقا لوكالة "عمون" الأردنية، فإن أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، قال خلال استضافته على قناة "المملكة"، إن دولا إقليمية ودولية "تعاني الآن من موجة ثالثة من الفيروس" متوقعا موجة ثالثة في الأردن بسبب المتحورات التي تضرب في مختلف أنحاء العالم والمتحور البريطاني السائد حاليا".

وأضاف: "نحن نستعد للموجة الثالثة من خلال زيادة عدد الأسرة وتدريب الأطباء"، ونأمل أن تمر بـ "أقل الخسائر".

وتحدث البلبيسي عن "أكثر من 4600 سرير إضافة إلى ألف سرير للعناية المركزة، وكذلك ألف جهاز للتنفس الاصطناعي"، مشيرا إلى "تدريب أطباء على العناية الحثيثة ورفع قدرة المستشفيات الميدانية".