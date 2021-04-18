وزير الري المصري: "سد النهضة" والزيادة السكانية أكبر تحديات تواجهنا

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Elias Asmare
وأضاف وزير الري، أن "هناك عجز مائي بنسبة 90%، وأن الدولة تعمل على تقليل العجز من خلال الاستيراد في صورة محاصيل زراعية"، مؤكدا أن هناك مشروعات عديدة لزيادة كفاءة استخدام المياه وتبطين الترع، وأن مصر الأعلى كفاءة في استخدام المياه بالقارة الإفريقية، وأن الدولة مستمرة في جهود تنمية الموارد المائية والبحث عن موارد إضافية، ومنها تحلية مياه البحر.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، أكد في وقت سابق اليوم، أن التعبئة الثانية لسد النهضة ستتم خلال أشهر هطول الأمطار في تموز/يوليو - آب/أغسطس، وذلك رغم المفاوضات بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول أزمة السد التي تراوح مكانها دون أن تحقق أي اختراق يذكر.
وقال آبي أحمد، عبر "تويتر"، اليوم: "تتم التعبئة التالية لسد النهضة فقط خلال أشهر هطول الأمطار الغزيرة في يوليوــ أغسطس، مما يضمن الفوائد في الحد من الفيضانات في السودان"، مشيرا إلى أنه "قبل التعبئة الثانية، ستقوم إثيوبيا بإطلاق المزيد من المياه من تخزين العام الماضي من خلال المنافذ المنشأة حديثًا ومشاركة المعلومات".