وزير الري المصري: "سد النهضة" والزيادة السكانية أكبر تحديات تواجهنا

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Elias Asmare

وخلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي، أوضح عبد العاطي، أن "التحديات تفرض علينا ضرورة حسن إدارة المياه، لاسيما في ظل ما تمثله هذه التحديات من صدمات خاصةً في حالات الجفاف والفيضان"، مشيرا إلى أن "الزيادة السكانية تفرض على الجميع البحث عن موارد مائية، وأنه منذ منذ 5 سنوات اتبعت الوزارة استراتيجية لتحسين نوعية المياه وإعادة استخدامها بكفاءة عالية".

وأضاف وزير الري، أن "هناك عجز مائي بنسبة 90%، وأن الدولة تعمل على تقليل العجز من خلال الاستيراد في صورة محاصيل زراعية"، مؤكدا أن هناك مشروعات عديدة لزيادة كفاءة استخدام المياه وتبطين الترع، وأن مصر الأعلى كفاءة في استخدام المياه بالقارة الإفريقية، وأن الدولة مستمرة في جهود تنمية الموارد المائية والبحث عن موارد إضافية، ومنها تحلية مياه البحر.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، أكد في وقت سابق اليوم، أن التعبئة الثانية لسد النهضة ستتم خلال أشهر هطول الأمطار في تموز/يوليو - آب/أغسطس، وذلك رغم المفاوضات بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول أزمة السد التي تراوح مكانها دون أن تحقق أي اختراق يذكر.

وقال آبي أحمد، عبر "تويتر"، اليوم: "تتم التعبئة التالية لسد النهضة فقط خلال أشهر هطول الأمطار الغزيرة في يوليوــ أغسطس، مما يضمن الفوائد في الحد من الفيضانات في السودان"، مشيرا إلى أنه "قبل التعبئة الثانية، ستقوم إثيوبيا بإطلاق المزيد من المياه من تخزين العام الماضي من خلال المنافذ المنشأة حديثًا ومشاركة المعلومات".