شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة التونسية تنشر وثائق تؤكد أن قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت رئاسة الجمهورية التونسية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" اليوم الأحد، وعقب كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد في موكب عيد قوات الأمن الداخلي، الوثائق الدستورية التي كان قد استعرضها أمام رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، والتي خلص منها إلى أن الدستور ينص -حسب قراءته- على أن ''رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية و المدنية''.