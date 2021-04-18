شكرا لقرائتكم خبر عن مسعود بارزانى ومبعوث أمريكى يناقشان شؤون الأكراد فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الزعيم الكردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، في صلاح الدين، ديفيد براونستين نائب المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون سوريا.

وخلال اجتماع حضره روب ولر القنصل العام الأمريكي في أربيل، أدان نائب المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون سوريا الهجمات الأخيرة التي استهدفت إقليم كردستان ومطار أربيل الدولي، وجرى تسليط الضوء على تهديدات ومخاطر الإرهاب والأفكار المتطرفة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف في مواجهة للإرهاب.

ناقش الجانبان الأوضاع في سوريا بصورة عامة ومستقبل الكرد هناك وأكدا ضرورة توصل الأطراف الكردية في سوريا إلى اتفاق مشترك بينها.

وبحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، مع نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ديفيد براونشتاين، الأوضاع في شمال وشرق سوريا، والحوار بين الأطراف الكردية هناك، بحضور القنصل العام الأمريكي في اقليم كردستان.

كما استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد، نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ديفيد براونشتاين لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك مع التحالف الدولي لمواجهة داعش، وأكد الجانبان دعمهما للحوار الذي تجريه الأحزاب الكردية في سوريا لضمان الحقوق القومية للشعب الكردي في إطار سوريا.